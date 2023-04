Stillgelegte Glantalbahnstrecke Ortsrat will Radweg über Bahntrasse prüfen

Mit dem Thema Radfahren tut sich die „Autostadt“ Homburg immer noch recht schwer. So lehnte der Stadtrat unlängst Fahrradzonen in der Unteren und Oberen Allee sowie in der Birkensiedlung in der Vorstadt ab. Und grundsätzlich ist man beim Radwegekonzept nicht weit vorangekommen. Die Quittung gab‘s jetzt, nicht wirklich überraschend, beim jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Hier erreichte Homburg die Note 4,4. Mit „gerade noch ausreichend“ war die Kreisstadt damit im bundeweiten Vergleich richtig weit hinten platziert (wir berichteten).