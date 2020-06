Kostenpflichtiger Inhalt: Ortsrat Jägersburg : Parken an Weihern bleibt Streitpunkt

Ohne wirklichen inhaltlichen Fortschritt diskutierte der Jägersburger Ortsrat die Schieflage bei der Parksituation im Naherholungsgebiet. Foto: Thorsten Wolf

Jägersburg In der Ortsratsitzung Jägersburg gab es viele Fragen und Probleme, wenig Antworten – und immer wieder hitzige Diskussionen.

Eine Ortsratssitzung, zwei Männer, ein Problem: Die Fragen, die Jägersburgs Ortsvorsteher Jürgen Schäfer (SPD) zu ganz vielen Themen an die Stadtverwaltung hatte, konnte Dieter Dorda, Leiter der Abteilung Umwelt und Gründflächen, am Dienstagabend nicht immer beantworten. Und das nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er mangels Zuständigkeit schlicht nicht konnte. Man hätte fast meinen können, Dorda hätte den Kürzeren gezogen, als es darum ging, einen Berichterstatter der Stadtverwaltung in den Jägersburger Ortsrat zu schicken.

Und Sachstandsberichte erwartete Schäfer nicht wenige: Parksituation Höcher Straße, Hochwasserschutz Altbreitenfelderhof, Schaffung neuer Parkmöglichkeiten im Naherholungsgebiet, Wasserrechtliche Genehmigung Weiheranlage und Einfriedung im Außenbereich im Hammerstal, Einlauf Felsbach, Aufzug Gustavsburg, Einrichten eines Trauzimmers, Beleuchtung Ostseite Schloßweiher, Wege um den Weiher, Anbringung von Hinweisschildern zur Hausnummeranordnung im Neubaugebiet „In der Muhl“ – all das und noch so einiges mehr fand sich auf der Tagesordnung. Und zu all dem hätte Schäfer gerne auch etwas von der Stadtverwaltung gehört. Dass Dorda hier schlicht nicht zu allen Themen Rede und Antwort stehen konnte, das führte gerade zu Beginn der Sitzung im großen Saal der Gustavsburg zu einiger Reibung zwischen Schäfer und ihm.

In der Sache setzte der Ortsrat in Zeiten von Corona gleich ein deutliches Zeichen: Einstimmig beschloss man, den Kunsthandwerkermarkt an der Gustavsburg abzusagen. So sei unklar, wie mögliche Beschränkungen zum geplanten Zeitpunkt der Veranstaltung aussehen werden. Und: Ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt im Ort geben wird, das soll in der Ortsratssitzung Ende August entschieden werden.

Danach stand erstmal die lange Liste der Sachstandsmeldungen im Fokus. Gleich zu Beginn ging es da um die Parksituation an der Höcherstraße. Dabei handelt es sich um ein Dauerthema, sorgt doch an dieser Straße eine Café-Betrieb zu einer immer wieder verschärften Park-Situation. Konkret ging es Dienstag aber um das Parken auf einer Grünfläche an der Gustavsburg. Dort hatte die Verwaltung zeitweise das Parken auf städtischem Gelände mit einer Umzäunung verhindert. Die gibt es nun aber nicht mehr. Die Aufforderung an die Verwaltung: hier wieder aktiv zu werden und die Absperrung zu erneuern.

Auch diskutierte der Rat zum wiederholten Mal die Parksituation im Naherholungsgebiet. Hier gerieten Schäfer und Dorda nicht zum ersten Mal aneinander. Zankapfel zwischen den beiden dabei eine zwischenzeitlich seitens der Stadt gepachtetet Fläche an der Kleinottweilerstraße. Hier seien schon zur Einrichtung eines weiteren Parkplatzes Bäume gefällt worden, wie Schäfer schilderte. Diesen Umstand verortete der Ortsvorsteher im Zuständigkeitsbereich von Dieter Dorda. Der verwies aber auf den Tiefbau und damit darauf, dass er hier nichts dazu sagen könne. Seine Abteilung sei mit diesem Thema nicht befasst, „wir wissen nicht, wer da Bäume abgeholzt hat“. Das Ergebnis der in der Sache recht ergebnislosen Aussprache ist nun, dass die Verwaltung dazu aufgefordert wird, den Ortsrat über das weitere Vorgehen rund um neuen Parkraum im Naherholungsgebiet zu informieren. Schäfer reagierte in dieser Diskussion dabei einigermaßen gereizt. „Es muss uns doch einer erzählen, was dort passiert.“

Dieser „Eine“ konnte am Dienstag aber eben nicht zu allen Themen Dieter Dorda sein. Das musste auch Jürgen Schäfer im Zuge der Sitzung erkennen. So flogen Themen wie der „Aufzug an der Gustavsburg“ und „Einrichtung eines Trauzimmers“ mangels Masse quasi von der Tagesordnung.

Enten füttern ist an den Weihern beliebt, dem Ortsrat Jägersburg aufgrund der negativen Folgen aber seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Foto: Thorsten Wolf