Kostenpflichtiger Inhalt: Touristenattraktion in Einöd : In der Guldenschlucht geht es nicht weiter

Seit Ende 2017 ist die Guldenschlucht südlich von Einöd, hier der Eingang auf pfälzischer Seite, im Bereich der saarländischen Wegeführung gesperrt. Foto: Thorsten Wolf

Einöd Seit inzwischen zweieinhalb Jahren ist das Ausflugsziel Guldenschlucht für Fußgänger gesperrt. Der Ortsrat Einöd mahnt nun die Stadt an, den Weg endlich zu sanieren.

Es steht ein bekanntes Sprichwort auf der Info-Tafel der Guldenschlucht auf pfälzischer Seite: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Diese Weisheit kann man ohne Mühe auch auf die Sitzung des Einöder Ortsrates am Donnerstagabend münzen. Auf der Tagesordnung standen Themen, die alles andere als neu waren – eben von der Perspektive der nach wie vor auf saarländischer Seite gesperrten Guldenschlucht bis hin zur die Parksituation an der Traubenbergstraße.

Schon viele Male hatte der Ortsrat unter Vorsitz von Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) hier Anfragen und Anträge in Richtung der Homburger Stadtverwaltung auf den Weg gebracht. War die Sitzung am Donnerstag nun Zeit und Ort, um auf wichtige Fragen seitens des Ortsrates Antworten von der Verwaltung zu erhalten? Eher nicht. Denn schon allein der Umstand, dass es keinen Berichterstatter aus dem Homburger Rathaus gab, machte es schwer, abschließende oder richtungsweisende Informationen zu erhalten. So auch beim Thema „Guldenschlucht“. Das stand zwar nicht ganz vorne auf der Tagesordnung, hat und hatte aber doch eine Bedeutung über die Grenzen Einöds hinaus.

Zum Hintergrund: Seit Ende 2017 ist dieses Ausflugsziel auf saarländischer Seite gesperrt, schon mehrfach hat der Ortsrat hier eine Wiederherstellung des Weges gefordert. Doch getan hat sich bislang nichts. Karl Schuberth: „Ich erinnere an die Ortsratssitzung vom 21. November des vergangenen Jahres. Ich darf kurz aus dem Protokoll zitieren: ‚Wenn besseres Wetter in den letzten Wochen gewesen wäre, wären die Baumaßnahmen schon angelaufen’“, so der Ortsvorsteher mit den damaligen Worten von Bauamtsleiter Michael Banowitz. Bis zu den Brut- und Setzzeiten müssten die Arbeiten erledigt sein, so Schuberth weiter aus dem Protokoll der Sitzung des Ortsrates. „Natürlich muss man jetzt sagen, dass die Corona-Geschichte dazwischen gekommen ist. Deswegen sollte man nicht allzu kritisch sein. Aber ich war in der vergangenen Woche vor Ort. Und es ist noch kein Streich gemacht, überhaupt nix. Die Schlucht ist abgesperrt, die Leute gehen trotzdem durch. Es haben sich Trampelpfade um die Absperrung herum gebildet. Das ist der jetzige Zustand. Und ich hoffe, dass es nun endlich los geht.“

Rolf Omlor von den Grünen rückte die Guldenschlucht dabei auch in den Kontext einer größeren touristischen Bedeutung. Zu dieser Einschätzung passte dann auch die Diskussion rund um den Weg durch und um den Rosenhof als Teil des Wanderweges, zu dem auch die Guldenschlucht gehört. Hier forderte SPD-Fraktionssprecher Ulrich Fremgen ein gemeinsames Konzept mit der Stadt Zweibrücken, mit dem Ziel einer entsprechenden Beschilderung des Weges, „als Aufwertung für dieses ganze Gebiet“.

In Sachen Rosenhof müsse geklärt werden, so Schuberth weiterführend, ob der Weg quer durch das Hofgelände nun ein privater oder ein öffentlicher sei. Zum Hintergrund: Vor Jahren wurde der Wanderweg, der durch diesen Bereich führt, in einem Bogen neu um den Rosenhof herum geführt. Trotzdem nutzen Wanderer und Radfahrer wohl immer noch die alte Route direkt durch das Hofgelände. Würde es sich, wie Schuberth erläuterte, um einen Privatweg handeln, könnte der Rosenhof ihn aber sperren, sei er öffentlich, dann nicht. Hier hätte er sich an diesem Abend eine Aussage zur Rechtslage seitens der Homburger Stadtverwaltung gewünscht. „Es ist aber niemand da. Jetzt sind wir hinterher genauso doof wie vorher. Wir müssen jetzt halt schauen, dass wir unsere Informationen auf anderem Weg bekommen.“

Auch zu einem weiteren Thema brachte die Sitzung am Donnerstag keine Klärung – nur deutliche Verärgerung: das Parken an der Traubenbergstraße. Seit vielen Jahren, bislang allerdings im nichtöffentlichen Teil der Sitzungen, hat der Ortsrat hier versucht, den zunehmenden Beschwerden der Bevölkerung über rechtswidriges Parken an dieser Straße gerecht zu werden, bislang ohne Erfolg. Auch hier, so Schuberth, hätte er sich einen Vertreter der Stadt als Ansprechpartner zu diesem Thema in der Sitzung gewünscht. Schuberth verwies auf einen regen Kommunikationsverkehr mit der Verwaltung, mit schriftlichen Beschwerden und zahlreichen Fotos, die den Zustand dokumentierten.