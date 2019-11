40 Soldaten sind unterwegs : Bundeswehr übt am 27. November

Das Fallschirmjägerregiment 26 kündigt für den 27. November Orientierungsübungen mit 40 Soldaten und fünf Radfahrzeugen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an. Darauf weist die Stadt hin. Geübt wird dabei auch in Homburg, Kirrberg und Bruchhof.