Kulturallee in Homburg Kunst an nicht ganz alltäglicher Stelle

Ja, tut sich was Neues in der Homburger Kunst- und Kulturszene: An diesem Samstag, 29. Juni, wird die Grünfläche zwischen der Oberen und Unteren Allee zur großen Freiluftgalerie. In der stellen mit Eric Farries, Dennis di Biase, Clara Hanzal, Artbook Saar, Sören Arp, Julian Wagner, Jonas Mayer, Manon Scharstein, Denise Wagner, Sandra Pölger, Josefine Frisch, Chiara Weber, Lea Hitzelberger, Alisar Maya, Alin Gnettner und Meira Kiefer 15 Künstlerinnen und Künstler aus Homburg und dem ganzen Saarland ihre Arbeiten aus. „Kulturallee“ nennt sich das Projekt. Hinter dem steht mit Lara Schäfer, Leonie Roth, Patrick Pfreundschuh und Max Rohrbacher ein Organisationsquartett.