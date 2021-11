Angebot in Homburg : Stärken der Schüler werden gefördert

Homburg Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg bietet einen Online-Workshop im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ an.

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg bietet im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ eine Workshop-Reihe für Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse sowie Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in der Vorbereitung auf das Berufsleben an. Als Kooperationspartner für dieses Angebot konnten das Adolf-Bender-Zentrum und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Saarland gewonnen werden. Die drei Online-Module fördern die eigenen Stärken und Potenziale, unterstützen die Teilnehmenden im Umgang mit Vielfalt und die Referentinnen und Referenten geben Tipps zur Kommunikation und Konfliktlösung. Nach jedem Modul erhalten die jungen Menschen ein Teilnahmezertifikat, das auch den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden kann, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtpressestelle.

Workshop 1 „Meine Marke – Personal Branding“ unterstützt Jugendliche dabei, eigene Stärken und Potenziale herauszuarbeiten, sie für andere sichtbar zu machen und gibt allen Teilnehmenden am Ende einen Satz an die Hand, der jeden persönlich und mit den eigenen Kompetenzen treffend beschreibt.

Interessierte können sich per E-Mail bei michael.gross@adolf-bender.de anmelden. Auch wenn noch Fragen offen sind, gibt er gerne Auskunft. Danach erhalten die Teilnehmenden Link zum gewünschten Online-Modul per E-Mail. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Modul beschränkt. Man kann entweder an allen Modulen oder auch nur an einem oder zwei Modulen teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, heißt es in der Mitteilung weiter.