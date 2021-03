Miteinander gegen Krebs : Fragen an Homburger Virologen rund ums Impfen

Homburg Nachdem die Veranstaltung „Fragen an den Experten“ des Vereins „Miteinander gegen Krebs“ im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, hat sich der Verein aktuell Gedanken darüber gemacht, wie auch dieses Event in einer virtuellen Form umgesetzt werden kann.

Für Donnerstag, 25. März, 19 Uhr, ist ein Live-Stream mit dem Homburger Virologen Dr. Jürgen Rissland geplant, in dem es um die Fragestellung geht, ob sich Patientinnen und Patienten, die an Krebs erkrankt sind, gegen Covid impfen lassen sollten. In diesem Zusammenhang wird Dr. Rissland die Fragen beantworten, die im Vorfeld per E-Mail gesendet werden können, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. In dem Interview soll die Verunsicherung, die gerade bei Patienten, die an Krebs erkrankt sind, besprochen und die Frage, inwiefern eine Impfung möglich und hilfreich ist, beantwortet werden.