Kartenvorverkauf für Klassiker in Homburg Ab sofort gibt es Karten für die 33. Homburger Oldie-Night

Eröffnet wird er Abend am 26. Oktober wie schon üblich von den Lokalmatadoren und Machern der Oldie-Night, der Homburger Band Take Five, die als Opener dem Publikum die Partyhits und Ohrwürmer der 80er bis 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts präsentieren und versuchen werden, das Publikum zum Mitsingen- und Klatschen zu animieren, was in der Vergangenheit auch immer sehr gut gelang. Als nächstes Highlight erwartet die Zuschauer dann der Auftritt der bei der Traditionsveranstaltung bestens bekannten Band Elliot. Ein abwechslungsreiches Programm, präsentiert in einem druckvollen Sound und mit einer intensiven Bühnenpräsenz, soll ein einzigartiges Konzert- und Partyerlebnis garantieren, heißt es weiter. 27 Jahre Bandgeschichte Revue passieren zu lassen, ist angesichts von über 800 Konzerten kaum möglich. Elliot wird an diesem Abend die besten Songs der Neuen-Deutschen-Welle-Ära, sowie viele Rock- und Partyhits aus den 80er bis 2000er Jahren dem Publikum präsentieren.