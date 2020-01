Im Rahmen der Aktion „Proud to Care – Stolz darauf sein zu sorgen!“ : Offener Lauftreff in Homburg

Homburg Im Rahmen der Kampagne zur Stärkung des Ansehens der Pflegeberufe „Proud to Care – Stolz darauf sein zu sorgen!“ findet in Homburg ab Januar 2020 ein offener Lauftreff statt. Man trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 13 Uhr im Saar-Pfalz-Center in Homburg.

