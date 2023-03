Die Woche in Homburg Ein absolut authentisches ÖPNV-Erlebnis

Wo bleibt er nur? Mittwochnachmittag in Homburg. Der Bus, dessen neue Beklebung heute präsentiert werden soll, hätte vor einer dreiviertel Stunde da sein sollen. Da stehen wir nun, dicht gedrängt an der überdachten Haltestelle am Parkhaus der Uniklinik: Landrat, Bürgermeister, kommunale Frauenbeauftragte, Pressevertreter. Es schüttet wie aus Kübeln. Weit und breit kein Bus in Sicht. Ein authentisches ÖPNV-Erlebnis.ir_note colorindex=42 text=