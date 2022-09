Konzert m 24. September in Homburg : Ökumenischer Dekanatsmusiktag

Homburg Das Katholische Dekanat Saarpfalz und das Protestantische Dekanat Homburg laden für Samstag, 24. September, zum ersten ökumenischen Dekanatsmusiktag in die Kirche St. Michael in Homburg ein. Höhepunkt und Abschluss des Tages ist ein öffentlicher Gottesdienst, der als Evensong gefeiert wird.

Diese ursprünglich aus England stammende und inzwischen auch bei uns beliebte liturgische Form entspricht in etwa einer Kombination aus Vesper und Komplet, also dem Abend- und Nachtgebet der Kirche. Mittelpunkt des Evensong sei die Musik, die den Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit geben soll, sich von den Mühen des vergangenen Tages zu erholen, heißt es in der Pressemitteilung. Aber auch für die teilnehmenden Sänger sei der Tag Gelegenheit, nach den Schwierigkeiten, die „Corona“ in den vergangenen zweieinhalb Jahren für das Singen allgemein mit sich gebracht habe, endlich wieder gemeinsam zu musizieren.