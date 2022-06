Klimaschutz an Altbauten : Die Bauämter haben einiges zu stemmen

Es gibt Hallen, die man saniern kann, andere nicht. Die Höcherberghalle Bexbach war marode, da hätte auch keine Klimaschutzmaßnahme noch etwas bewirkt. Sie wurde abgerissen. Foto: Jennifer Klein

Homburg/Saarpfalz-Kreis Wie sollen die Kommunen im Kreis bei ihren öffentlichen Gebäuden bis 2045 klimaneutral werden? Dies kostet viel Geld oder ist mancherorts gar nicht machbar. Die Bauämter der Saarpfalz-Kommunen trafen sich dazu.

Nach längerer Zeit ist es erstmals wieder zu einem Vernetzungstreffen der Bauämter im Saarpfalz-Kreis gekommen. Nun ist die Frage: womit vernetzen sich Bauämter eigentlich? Zumal es kaum ein Amt gibt, das so auf die eigene Kommune bezogen ist wie das Bauamt. Zumal Genehmigungen oder Bauvorhaben immer nur auf die jeweilige Kommune zutreffen und nichts mit der Nachbargemeinde zu tun haben.

Doch der Kreisbeigeordnete Hans-Jürgen Domberg, der die Vertreterinnen und Vertreter der Bauämter aller Kommunen in der Kreisverwaltung begrüßte, machte schnell klar. worum es ging: „Die Aufgaben der Bauämter hinsichtlich der Energiewende sind mehr als anspruchsvoll. Viele Kommunen stoßen personell jetzt schon an ihre Grenzen, ganz zu schweigen von den finanziellen Möglichkeiten. Daher ist eine interkommunale Zusammenarbeit, wenn gewünscht auch mit dem Kreis, sicher zielführend. Ich bin sehr gespannt auf die heutigen Ausführungen, die für alle wichtig den Status Quo dokumentieren“, so Domberg in seinen einleitenden Worten.

Im Focus stand an diesem Morgen das Thema „Bauen und Klima“. Der Landkreis, die Städte und die Gemeinden sehen sich hier vor großen Herausforderungen. Kein Wunder, zumal viele öffentliche Bauten, darunter gerade Stadt- oder Dorfhallen, regelrechte Energiefresser sind und dringend überprüft werden müssen. „Der Zustand variiert natürlich bezüglich Alter und der damals verwendeten Baumaterialien“, so Professor Franz Heinrich, Geschäftsführer der GEW GmbH, „dann muss die Kommune abwägen, was finanziell überhaupt möglich ist und was nicht mehr geht.“ Sabine Zägel, Klimaschutzmanagerin des Saarpfalz-Kreises, und Professor Franz Heinrich, machten in ihren Vorträgen deutlich, wie komplex sich die Energiewende in den eigenen Liegenschaften darstellt. Die unstete Förderpolitik, neue Gesetze und Regularien in Sichtweite erhöhen die Anforderungen an die Verwaltungen.

Konsens herrschte demnach darüber, dass sowohl bei Finanzmitteln und Förderprogrammen, aber auch bei der Anzahl der Mitarbeitenden die Weichen anders gestellt werden müssen. Ansonsten sei der klimaneutrale Gebäudebestand bis 2045, wie ihn die Bundesregierung vorgibt, nicht zu realisieren.

Landrat Dr. Theophil Gallo dazu: „Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns, die zu stemmen den Aufbau und Betrieb eines gezielten Monitorings erforderlich macht. Hier sind wir mit der GEW (Gebäude – Energie – Wasser) GmbH sicher bereits ein Stück vorangekommen. Es ist absolut richtig und sinnvoll, wenn Kreis und Kommunen an einem Strang ziehen, um gemeinsam die Energiewende zu tragen und zu gestalten.“

Im regen Austausch zu Vergabeverfahren und steigenden Baupreisen wurde schnell deutlich, dass alle Seiten von einer intensiven Vernetzung profitieren.

Heinrich, der über fundierte Kenntnisse in der Energieversorgung verfügt, listete bereits vor einigen Wochen die Einzelheiten auf: „Allein der Saarpfalz-Kreis verfügt über 24 Immobilienkomplexe, die Stadt Homburg über 19, hinzukommen noch acht Gebäude der Kategorie B, also Feuerwehrgebäude und Bürgerämter.“ Umgerechnet sind das 290 000 Quadratmeter Nutzfläche, die der Kreis bewirtschaften muss, 90 000 Quadratmeter fallen für die Stadt Homburg an. Und sie alle sollen Co2-neutral werden.

Und was erschwerend hinzukommt: „Wenn man das Alter aller Gebäude in Betracht zieht, kommt man auf ein gemitteltes Baujahr 1974.“ Der Investitionsstau liege bei 70 bis 80 Millionen Euro, allein was an Energie-, Personal- und Instandhaltungskosten zusammenkomme, lande bei 20 bis 25 Millionen Euro im Jahr, zählt Heinrich auf.

Nun geht es also ans Einsparen. Wie man das praktisch machen könne, sehe man an der Lambsbachhalle und am BBZ in Homburg, hier wurde energetisch saniert, Heizung und Lüftung neu gemacht und diese Vorgänge digitalisiert, so Heinrich. So können die Schulleitung, die Vereine oder die Stadtwerke künftig die Verbrauchswerte online einsehen und entsprechend reagieren.

Ziel ist, dass noch in diesem Jahr eine gemeinsamene Leitstelle zur Betriebsführung, zum Monitoring sowie zur Auswertung geschaffen wird, will heißen: alle 51 Immobilien laufen in einer Art Rechenzentrum an großen Bildschirmen zusammen, man kann dort jederzeit ihren Energie- und Trinkwasserverbrauch einsehen. Der Klimamanager kann sich anhand der Verbrauchswerte Lösungen überlegen, wie beispielsweise die Installation von Photovoltaik, etwa auf einem Schuldach. Oder verfügbare erneuerbare Energien im gesamten Saarpfalz-Kreis, wie Windkraft oder Biomasse, in die Bewirtschaftung der Gebäude einfließen lassen.