Oberbürgermeister-Wahl am 9. Juni Trotz Suspendierung: Rüdiger Schneidewind tritt in Homburg an – und das hat einen Grund

Rüdiger Schneidewind ist 2014 in der Stichwahl in Homburg zum Oberbürgermeister gewählt worden. Das Amt übt er allerdings de facto schon lange nicht mehr aus, denn er ist seit Frühjahr 2019 und damit seit gut fünf Jahren suspendiert. Nach seiner Verurteilung wegen Untreue in der Detektivaffäre steht eine Entscheidung im Disziplinarverfahren gegen ihn immer noch aus. Dennoch hat er sich erneut um den Posten beworben – als parteiloser Kandidat.