OB-Wahl in Homburg am 9. Juni Wirtschaftsstandort in den Fokus rücken

Pascal Conigliaro (SPD) hat einen vollen Terminkalender, besonders in diesen Wochen vor der Wahl. Dennoch hat der 46-Jährige Zeit für einen Abstecher zu seinem Lieblingsplatz mitten in der Natur, der Pfingstklamm in Schwarzenacker, ein ruhiger Ort und ein Gegenpol in hektischen Wahlkampfzeiten.