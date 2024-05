OB-Wahl in Homburg am 9. Juni „Die Bürger wollen Verlässlichkeit“

Für Michael Forster stellt sich die Frage, was er denn als Erstes als neuer Oberbürgermeister tun würde, etwas anders. „Ich werde meine Arbeit engagiert weitermachen. Ich bin ja bereits seit 2018 Bürgermeister“, seit dem Frühjahr 2019 führe er kommissarisch die Amtsgeschäfte des suspendierten Verwaltungschefs, sagt er. Insofern ist seine Bewerbung als neuer OB bei den Kommunalwahlen am 9. Juni nicht überraschend. Es wäre, so Forster, abgesehen von der Bezeichnung gar kein so großer Unterschied. Er glaube nicht, dass die Menschen einen Tag nach der Wahl einen großen Paukenschlag von ihm erwarten würden. Das habe er auch in den vielen Gesprächen mit Bürgern so gehört. Er habe die Lage in der Stadt konsolidiert, die Verwaltung geordnet, es gebe keine Skandale mehr, Homburg sei aus den Negativschlagzeilen heraus. Er werde also weiterarbeiten an wichtigen Projekten.