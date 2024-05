OB-Wahl in Homburg am 9. Juni Homburg soll klimafest werden

Zur Person

Marc Piazolo wurde am 7. November 1963 in Freiburg geboren und ist am Bodensee aufgewachsen. Er studierte erst Verwaltungswissenschaften in Konstanz, dann Volkswirtschaftslehre in Freiburg sowie mit Schwerpunkt Stadtökonomie in Detroit in den USA. Er arbeitete zunächst als Länderrisikoanalyst bei der Dresdner Bank und wirtschaftspolitischer Berater im Bundeskanzleramt in Bonn. Heute ist er Professor für Geld-, Kredit- und Außenwirtschaft an der Hochschule Kaiserslautern in Zweibrücken. Er ist seit Jahren Dekan des Fachbereichs Betriebswirtschaft. Piazolo verbrachte beruflich und im Studium mehrere Jahre im Ausland, in den USA, in Südafrika und Indonesien. Er ist verheiratet und hat vier erwachsene Söhne. Piazolo ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Homburger Stadtrat.