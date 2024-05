OB-Wahl in Homburg am 9. Juni „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“

Bruno Leiner ist ein Mann mit Bodenhaftung. Und einer, der schon viel erlebt hat. Er ist der Kandidat der Linken für den Posten des Homburger Oberbürgermeisters. Das kam für die meisten eher überraschend, denn offiziell engagiert er sich noch nicht so lange in der Kommunalpolitik. Dass er nun im Wahlkampf mitmischen kann, macht ihm sichtlich Spaß. Was ihm wichtig ist: ein offenes Ohr für die Leute zu haben - und genau hinzuschauen. Er hat ziemlich klare Vorstellungen. Wenn er denn OB würde, dann wäre sein erster Ansatz, sich um die kleinen und mittelständischen Betriebe zu kümmern, „weil ich viele Sorgen und Nöte in diesem Bereich aus eigener Erfahrung kenne. Wir haben seit über 40 Jahren ein Familienunternehmen“. Im Umgang mit den Gewerbetreibenden fehlten klarere Fixpunkte bei der Stadt und faire Rahmenbedingungen für die Betriebe mit Hinweisen etwa auf Förderung und Projekte. Es müsse zudem Bürokratie abgebaut werden.