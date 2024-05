Wahl des Oberbürgermeisters in Homburg Drei Fragen an den Kandidaten

Loew: Natürlich in erster Linie bei den Bürgern unserer Stadt, die in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen haben, dass sie auch hart im Nehmen sein können und trotzdem nach vorne schauen und für Veränderungen offen sind. Homburg ist aber vielerorts einfach eine lebenswerte Stadt, nicht umsonst werden die Anfragenlisten junger Familien für Bauplätze in Homburg immer länger. Als Standort für die Wirtschaft können wir vor allem durch eine hervorragende verkehrstechnische Lage und Anbindung punkten. Im touristischen Bereich ist ebenfalls noch eine Menge Potenzial in Homburg.