CDU Homburg startete ins wichtige Wahljahr Forster will Zukunftsfirmen ansiedeln

Die Neujahrsempfänge der Parteien stehen in diesem Jahr natürlich ganz im Zeichen der Wahlen am 9. Juni. Da machte auch die Homburger CDU am Samstagmorgen im Homburger Kulturzentrum Saalbau keine Ausnahme. Immerhin geht es für die Christdemokraten in der Kreisstadt darum, mit Oberbürgermeister-Kandidat Bürgermeister Michael Forster den Chefsessel im Homburger Rathaus zu gewinnen und im Stadtrat die Position als stärkste Fraktion zu behaupten.