Geänderte Abholzeiten : Nur wenige Verlegungen bei der Müllabfuhr

Wegen der Feiertage kommt es in Homburg zu kleinen Änderungen bei der Müllabfuhr. Foto: Engel & Seeber/Engel, Andreas

Homburg Bei der Müllabfuhr in Homburg kommt es zum Jahresende aufgrund der Situation, dass nur ein Feiertag auf einen Werktag fällt, zu wenigen Verschiebungen. Wie der städtische Baubetriebshof mitteilt, wird die Tour 1 zur Entleerung der Biomülltonnen, die für Dienstag, 27. Dezember, vorgesehen war, auf Freitag, 23. Dezember, vorgezogen.

Diese Änderung ist besonders zu beachten, da ausfallende Touren sonst grundsätzlich nachgefahren werden und es hier ausnahmsweise zu einer Vorverlegung kommt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Tour 1 für die Abfuhr der Restmülltonnen wird von Montag, 26. Dezember, zweiter Weihnachtstag, auf Mittwoch, 28. Dezember, verlegt. Ebenfalls verlegt wird die Abfuhr der Biomülltonne der Tour 6. Diese erfolgt statt am Mittwoch, 28. Dezember, nun am Freitag, 30. Dezember.

Die Grünschnittannahmestellen in den Ortsteilen Jägersburg, Kirrberg und Einöd sowie in der Neuen Industriestraße befinden sich aktuell in der Winterpause.