Schul- und Kitaschließungen wegen Coronakrise : In den Kitas im Kreis ist die Notbetreuung gefragt

In den Kitas des Saarpfalz-Kreises gibt es eine Nachfrage nach der Notbetreuung. Diese soll aber nur in Gruppen bis fünf Kindern erfolgen, maximal drei solcher Kleingruppen sind pro Einrichtung möglich. Foto: picture-alliance/ dpa/Waltraud Grubitzsch

Homburg/Bexbach/Kirkel Anträge wurden jetzt gesichtet. An Gymnasien, Gemeinschafts- und Förderschulen gibt es kaum Bedarf, an den Kitas ist die Nachfrage deutlich höher.

Montag war der Tag vieler Fragen und der Organisation. Es konnten sich auch Eltern melden, die dringend die angekündigte Notbetreuung brauchen, da Kitas und Schulen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus’ bis Ende April geschlossen sind. Bis am Montagnachmittag konnten dafür Anträge eingereicht werden. Der Kreis ist dabei für die weiterführenden Schulen und die Kitas zuständig. Konkret sind dies also Kinder von sechs bis zwölf Jahren der allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Kreises sowie Kita-Kinder von null bis sechs Jahren.

Bei den in Frage kommenden Einrichtungen handelt es sich im Saarpfalz-Kreis zum einen also um vier Gymnasien, acht Gemeinschaftsschulen, drei Förderschulen. Hier war die Nachfrage nach Notbetreuung sehr gering. Bis Montagnachmittag gingen sieben Anträge dafür ein, drei davon erfüllten die Voraussetzungen über den systemkritischen Beruf, wenn Eltern also beispielsweise als Pflegekräfte, Ärzte oder bei Polizei und Feuerwehr arbeiten. Die vier verbleibenden Anträge werden noch geprüft, hieß es von der Kreisverwaltung zu den aktuellen Zahlen.

Anders sieht es bei den insgesamt 75 Kindertagesstätten aus, die im Kreis in Frage kommen. Bei den Kindergärten ist der Bedarf deutlich höher. Für die Kitas gingen im Durchschnitt jeweils fünf bis zehn Anträge ein. Der ersten Einschätzung zufolge werden an fast allen dieser Einrichtungen Notgruppen entstehen, hieß es weiter.

Die Koordination bei den Grundschulen läuft über die Städte und Gemeinden. Die Stadt Homburg ließ hier wissen, dass am Montagabend alle Anträge gesichtet und bewertet wurden. Alle Eltern wollte man informieren. Zahlen sollen zeitnah mitgeteilt werden.

Der Notgruppenbetrieb, der jeweils auf 15 Plätze pro Einrichtung begrenzt ist, soll bereits heute, Dienstag, 17. März, aufgenommen werden. Aufgeteilt in drei Gruppen werden jeweils fünf Kinder betreut, um das Risiko einer Ansteckung weitestgehend zu minimieren, so die Kreisverwaltung. Wichtig zu wissen: Die Vergabe der Plätze erfolge vorläufig, es könne also nachgesteuert werden, sollten sich die Bedarfe noch wesentlich ändern.

„Viele Erziehungsberechtigte konnten die notwendige Betreuung zumindest ganz akut selbst organisieren. Das freut mich sehr, es zeigt die große Bereitschaft vieler, mitzuwirken. Wir müssen im Übrigen auf die vorrangig in Eigenverantwortung und häuslich organisierte Betreuung der Kinder setzen und den vertrauensvollen Umgang der Menschen setzen, um das System zu entlasten und nicht gleich zu Beginn zu überlasten“, sagte Landrat Theophil Gallo. Das stelle viele Familien sicher vor sehr große Herausforderungen, erst recht, wenn die Betreuung womöglich durch Großeltern organisiert war, diese wiederum aus Altersgründen oder aufgrund von Vorerkrankungen aber selbst zur Risikogruppe zählten.

Gallo: „Auch deswegen appelliere ich rein vorsorglich an alle Arbeitgeber, in dieser Ausnahmesituation für ihre Beschäftigten pragmatische, unkonventionelle Lösungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder zu Hause zu betreuen haben, zu finden und anzubieten.“ Er gehe aber davon aus, dass es dieses Appells nicht bedürfe und „dass Betriebe und Unternehmen von sich aus darauf achten, Beschäftigten in extremen Situationen wirkungsvoll und spürbar zu helfen“.

Grundsätzlich seien Kita- und Schulleitungen bereits am Wochenende darüber informiert und gebeten worden, Anträge zur Bedarfsermittlung für eine Notbetreuung den Erziehungsberechtigten zur Verfügung zu stellen. Generell gilt: Die ausgefüllten Anträge sollen mit einer Empfehlung für die Vergabe der Plätze zur abschließenden Entscheidung an das Jugendamt des Saarpfalz-Kreises sowie an den Fachbereich Schulverwaltung gesendet werden. Bei den Grundschulen sind die Kommunen Ansprechpartner.