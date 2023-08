Konzerte Der Musiksommer geht auf die Zielgerade

Der Homburger Musiksommer geht so langsam auf seine Zielgerade. Bis zum Ende der Veranstaltungsreihe am 9. September stehen aber noch einige feine Konzerte auf dem Spielplan. So am kommenden Freitag und Samstag. Bei „Querbeat“, der großen Freitagsparty auf dem Historischen Marktplatz, haben sich Les Scarabees angekündigt. Die vier Franzosen sind in Homburg keine Unbekannten. Schon als Teil der Konzertreihe „Kultur im Museum“ konnte die Band mit ihrem Sound und Songs der 1960er und 1970er begeistern. Im musikalischen Zentrum der Les Scarabees steht dabei eine legendäre Band: die Beatles. Doch nicht nur die Songs der Pilzköpfe selbst sollen am Freitagabend begeistern. Die Musiker werden auch Kompositionen präsentieren, die John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Star als Solokünstler erschaffen haben. „Die Les Scarabees beim Musiksommer in Homburg. Ein Muss für alle Beatles-Fans“, kündigt die Interessengemeinschaft Homburger Altstadt als Veranstalter des Musiksommers den Auftritt der Franzosen hörbar begeistert an.