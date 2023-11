Idyllische Vorweihnacht von Homburg 14 Tage Weihnachtsstimmung in der Altstadt

„Bleibt alles anders“ hatte der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer in seinem gleichnamigen Hit getextet. Dieses „Bleibt alles anders“ könnte auch gut als Motto für den 48. Homburger Nikolausmarkt dienen. Der startet am kommenden Montag, 27. November – und bringt zum ersten Mal volle 14 Tage vorweihnachtliche Stimmung in die historische Altstadt. Doch damit nicht genug: Zum Ende wird es am Abschlusstag, dem 10. Dezember, auch zum ersten Mal ein Feuerwerk geben.