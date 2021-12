Der heilige Mann in Homburg : Nikolaus beschenkt die Kinder

Der Nikolaus kommt am Montag in Homburg zu den Kindern. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Homburg Die Pandemie hat den Homburger Nikolausmarkt in diesem Jahr verhindert. Dennoch hat sich der heilige Mann für Montag, 6. Dezember, angesagt. Um den Kleinen eine Freude zu bereiten, wird Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht und Engelchen in der Innenstadt unterwegs sein.