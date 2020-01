Silvester in Homburg : Silas ist das Homburger Neujahrsbaby 2020

Homburg/Bexbach/Kirkel Polizei spricht von recht ruhiger Silvesternacht. Es gab ein paar kleinere Brände ohne größeren Schaden.

Eine recht ruhige Neujahrsnacht meldete die Polizeiinspektion Homburg heute Morgen. Es sei, soweit bislang bekannt, zu einigen kleineren Bränden „ohne besondere Vorkommnisse“ in Mülleimern und -tonnen gekommen – an ganz verschiedenen Stellen im Zuständigkeitsgebiet, etwa in Kirkel, Homburg, im Mandelbachtal. In Bexbach war in der Hochwiesmühlstraße gegen 0.05 Uhr die Dämmung an einem Kellerfenster in Brand geraten. Warum sei nicht abschließend klar, vermutlich aber durch einen Feuerwerkskörper. Nachbarn hatten den Feuerschein gesehen und direkt Polizei und Feuerwehr alarmiert, die dann den Brand schnell löschen konnten. Verletzt wurde niemand, es sei auch kein größerer Schaden entstanden, so die Polizei.