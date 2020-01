Jonathan Kaell wieder ein starker Dirigent : Schwungvoll durch den „Lackmustest“

Homburg Beim städtischen Neujahrskonzert meisterte das Homburger Sinfonieorchester Klassiker wie den „Donauwalzer“ spielend.

Mit Strauß (Sohn) hatte der Morgen schon begonnen, da stand dessen Ouvertüre aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“ an – auch eines dieser Werke, die beim Zuhörer sofort nachhallen. In dem in diesem Jahr wieder von Holger Hettinger moderierten Neujahrskonzert (am Abend gab es eine zweite Aufführung) sollten diese beiden Werke nicht die einzigen von Strauß sein, so kündigte das Programm bis zur Pause noch dessen Schnellpost-Polka, nach der Pause und gegen Ende des Vormittags seinen Spanischen Marsch an. Im Gespräch mit unserer Zeitung gab Kaell noch vor dem Konzert einen kurzen Einblick in das, was gerade die Umsetzung solcher lokalkolorierter Werke an Anspruch mit sich bringt. „Dieser Spanische Marsch ist total unbekannt. Das ist ein Werk mit unglaublich viel Charakter. Und wenn ein Wiener Komponist einen Spanischen Marsch schreibt, dann ist das ungefähr so, als wenn Rimsky-Korsakow die Capriccio espagnol schreibt – das ist immer mit sehr viel Nationalkolorit versehen. Das ist Spanien durch die Brille eines Wiener Komponisten gesehen. Und da muss man schauen, dass man das, was er sich als spanische Musik vorgestellt hat, so hinkriegt, dass es den Charakter trifft. Das ist ein schwieriges Abwägen. Da ist die Verantwortung als Dirigent sehr groß.“