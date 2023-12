Neujahrskonzert in Homburg Neujahrskonzert am 14. Januar im Saalbau Homburg

Volker Christ wird das Neujahrskonzert 2024 leiten. Der studierte Dirigent ist neben seiner Tätigkeit als Musikpädagoge regelmäßig bei der Philharmonie Baden-Baden, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und den Frankfurter Sinfonikern zu Gast. Als Solistinen treten die Sopranistin Bettina Bauer, die seit einigen Spielzeiten Ensemblemitglied am saarländischen Staatstheater ist, und der Bariton Philipp Schneider, der in der Spielzeit 2023/2024 neben seinem Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Saar als Gast am Staatstheater verpflichtet ist, auf. Die Moderation übernimmt Roland Kunz. Das Programm beinhaltet Werke von Strauss, Puccini, Tschaikowsky, Bernstein und vielen mehr, heißt es weiter.