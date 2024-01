Neujahrsempfang „Wir verändern uns, sterben aber nicht aus“

Die Innung wirbt gerade in der Kreisstadt zu mehreren Gelegenheiten, beispielsweise bei der Stollenprüfung, beim beliebten Brotmarkt, der den Besucherinnen und Besucher die Vielfalt bietet, die sie suchen und lieben, oder bei der Veranstaltung „Brot und Wein“, die in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Die Bäckerinnung ist durchaus in der Region präsent. „Zum ‚Tag des Handwerks‘ in Blieskastel vor zwei Jahren wurden auch die Schulen eingeladen, und wir registrierten durchaus Interesse von Schülerinnen und Schülern an unserem Beruf“, bleibt Sabine Hensler zuversichtlich in der Hoffnung, dass der Handwerkstag im September dieses Jahres in Saarbrücken wieder den einen oder anderen Lehrvertrag im Bäckerhandwerk initiieren wird.