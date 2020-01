Neujahrsbrezel : Die Neujahrsbrezel als schöner Auftakt

Homburg Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass die Saar-Bäckerinnung jedes Jahr dem Kreis und der Stadt Homburg einen Glücksbringer überreicht.

Was die Ausbildung betrifft, so nennt die Handwerkskammer des Saarlandes die Zahl von 178 vorläufig eingetragenen Lehrverträgen zum 6. Januar dieses Jahres. 55 Frauen und Männer steigen in das Bäckerhandwerk ein, 123 möchten den Beruf der Verkäuferin/des Verkäufers erlernen. Von diesen 178 Auszubildenden werden 121 in Innungsbetrieben ausgebildet, d. h. pro Innungsbäckerei gibt es eine Auszubildende/einen Auszubildenden.

Landrat und Bürgermeister waren sich einig: „Diese Veranstaltung ist eine willkommene Gelegenheit, unsere Reverenz zu erweisen und in den Dialog zu treten. Denn um gewisse Dinge auch im Bäckerhandwerk voranzutreiben, müssen wir in Kontakt bleiben. Wir haben ein Bäckerhandwerk, das seinen Job sehr, sehr gut macht. Das ist angesichts der Herausforderungen, die beispielsweise allein die Arbeitszeiten mit sich bringen, nicht selbstverständlich.“

Dieses Ansinnen hat in Kreis und Stadt durchaus gefruchtet. Beispiele dafür finden sich in Initiativen wie „Hände hoch fürs Handwerk“, in der sich der Kreis engagiert, oder in der Aktion „Brot und Wein“, bei der Innungsbäckereien sowie Winzer auch in diesem Jahr ihre regionalen Produkte in der Homburger Innenstadt vorstellen und die von der Stadt gefördert wird. Der beliebte Brotmarkt, der 2019 neben Vertretern von Kreis und Stadt auch von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) eröffnet wurde, wird auch wieder wieder stattfinden.