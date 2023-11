Biosphäre Bliesgau Philosophie des Biosphärennetzwerkes

Über 50 Betriebe und Einzelakteure verschiedener Branchen aus dem Biosphärenreservat Bliesgau und dem angrenzenden Umland arbeiten in dem Partnerbetriebe-Netzwerk zusammen. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Biosphärenzweckverband eine nachhaltige touristische Entwicklung voranzutreiben und „biosphärische Erlebnisse“ für Gäste und Einheimische anzubieten. Die Partner punkten mit umweltfreundlichen, regionalen Wirtschaftsweisen und qualitativ hochwertigem Service: Landwirte, Manufakturen, Einzelhändler und Gastronomen versorgen Konsumenten mit regional angebauten und verarbeiteten Lebensmitteln, Forstwirte liefern Holz aus den nachhaltig bewirtschaftenden Wäldern. Natur- und Landschaftsführer präsentieren die Besonderheiten ihrer Heimat, Bildungspartner geben ihr Wissen zur Nachhaltigkeit an die Gäste weiter. Informationen zur Biosphäre Bliesgau erhält man nicht nur bei den Tourismus-Informationen, sondern bei allen Biosphären-Partnern, beispielsweise auch bei den Gästeunterkünften. Ab sofort werden die Philosophie und die Ziele der Partner-Initiative vom Biosphärenzweckverband in einem animierten Video vorgestellt. Das Video wird allen Partnerbetrieben zur Verfügung gestellt und ist selbstverständlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich, heißt es weiter. Verbandsvorsteher Landrat Theophil Gallo bekräftigt die Zielsetzung des Videoprojekts: „Wir hoffen, mit diesem Film die Partnerbetriebe in ihrer Funktion als Botschafter der Biosphäre Bliesgau zu stützen und die Zuschauer für ein reflektiertes Konsumverhalten zu sensibilisieren. Das Angebot der Biosphärenpartner stärkt nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern hält auch den Tourismus lebendig und hilft die uns vertrauten Landschaften und Lebensräume zu bewahren. Gerade am Internationalen Tag der Unesco-Biosphärenreservate wollten wir darauf aufmerksam machen.“ Das Video ist auf der Website (www.biosphaere-bliesgau.eu/mediathek/videos) und auf dem YouTube-Kanal (www.youtube.com/BiosphaereBliesgau) des Biosphärenzweckverbandes zu sehen.