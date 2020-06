Kostenpunkt: 22 000 Euro : Neues Spielgerät an der Steglitzer Straße

Neues Spielgerät an der Steglitzer Straße

Erbach Bis die Kinder des Berliner Wohnparks hier spielen können, dauert noch etwas.

Kürzlich wurde auf dem Kinderspielplatz in der Steglitzer Straße im Berliner Wohnpark in Erbach ein neues Spielgerät montiert. Bei dem Spielgerät handelt es sich um einen „Safariturm“, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung Homburg heißt.