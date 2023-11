Sondersitzung des Stadtrates Homburg Neuer Wohnraum ist strittiges Thema

Landauf, landab beraten aktuell Stadt- und Gemeinderäte über ihre Stellungnahmen zum neuen Landesentwicklungsplan (LEP) des Saarlandes. Auch in Homburg hat man sich in den zurückliegenden Wochen in der Verwaltung und in den Ratsfraktionen Gedanken gemacht, was einem am seitens der Landesregierung vorlegten LEP gefällt und was nicht.