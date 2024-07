Stadtrat Homburg 350 000 Euro für die Krisenvorsorge

Homburg · Zu seiner konstituierenden Sitzung hat der Homburger Stadtrat am Donnerstag im Rathaus getagt. Dabei wurden die 51 Ratsmitglieder von Bürgermeister Michael Forster einzeln per Handschlag verpflichtet. Außerdem wurden Gelder in Höhe von 350 000 Euro für die Krisenvorsorge bewilligt.

14.07.2024 , 12:41 Uhr

Blick in den Sitzungssaal bei der ersten Sitzung des Homburger Stadtrates Foto: Linda Barth/Stadt