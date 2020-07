Icelounge Homburg : Marcel Adam, Konzerte und ein Kinderflohmarkt

Marcel Adam kommt im August nach Homburg. Foto: Jean M. Laffitau

Homburg In der Icelounge geht es derzeit nicht ums Schlittschuhlaufen, sondern um Kultur und Veranstaltungen. Nachdem hier bereits Detlev Schönauer und Alice Hoffmann aufgetreten sind, kommt nun ein weiterer Künstler mit einer breiten Fangemeinde: Marcel Adam, Chansonnier, Liedermacher, Autor, Komponist und Interpret, wird hier am 9. August, 16 Uhr, erwartet, kündigt der Veranstalter an.

Diesmal wird er gemeinsam mit zwei anderen als Trio „La fine équipe“ bekannte Chansons, Lieder und Mundarthits servieren. Dahinter stehen neben Adam selbst Christian Conrad (Gitarre, Mandoline, Bass) und Christian Di Fantauzzi (Knopfakkordeon, Akkordina, Saxophon). Gelegentlich wird das Trio von Yann Loup Adam (Gesang, Gitarre) oder anderen Gastmusikern unterstützt. Karten kosten 18 Euro. Erhältlich sind sie in der Icelounge Homburg, Mainzer Straße 77. Info: Tel. (06841) 9 73 41 08 und online: www.icelounge-homburg.de

Auch sonst ist noch jede Menge los. In dieser Woche gibt es am Samstag, 18. Juli, und nochmals am 31. Juli die „Party Töne“ zu hören mit ihrem breiten Repertoire von Schlagern über AC/DC, fetzige Volksmusik, Oldies bis zu Songs aus den aktuellen Charts. Um 18 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei – wie bei den Konzerten mit Ausnahme dem von Marcel Adam üblich. Bei gutem Wetter geht es in den Biergarten, bei schlechtem Wetter findet es drinnen statt.

Am Tag darauf, 19. Juli, ausnahmsweise ab 10 Uhr, tischen hier Lucky Random Pop and Country auf. Das Duo wurde erst 2018 von Tanja Werner (Gesang) und Hardy Herz (Gesang, Gitarre) gegründet, kann aber schon auf etliche, erfolgreiche Engagements nicht nur in der Region, sondern auch im benachbarten Frankreich und Luxemburg zurückblicken. Die Formation spielt ausschließlich Klassiker aus den Bereichen, Rock, Pop und Country, aber auch deutsche Titel, hieß es weiter. Außerdem ist am Sonntag Kinder-Familientag mit unter anderem einen Kinderflohmarkt, bei dem die Kinder ihre aussortierten Spielzeuge, Kleidung, Bücher bis 14 Uhr anbieten können. Standgebühr fällt keine an, einen Platz reservieren kann man unter Tel. (06841) 9 73 41 08 oder (0179)-6 15 89 45. Auch ein Karussell werde vor Ort aufgebaut. Der Eintritt ist auch frei, bei schlechtem Wetter geht’s nach innen.

Lucky Random gehören dann nochmals am 26. Juli und am 2. August zum Icelounge-Programm.

Am 25. Juli, 18 Uhr, sind die Rockdogs dran, ein grooviges, erdiges Trio, bestehend aus drei Musikern die langjährige musikalische Studio und live Erfahrung mit sich bringen.