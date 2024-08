Homburger Musiksommer Erst Startschwierigkeiten, dann Party

Homburg · Mit der neunköpfigen Band Bruise Brasser am Freitag sowie den Musikern von Mike’s Music Train beim Jazzfrühschoppen am Samstag wurde dem Publikum am Wochenende in Homburg einiges geboten.

05.08.2024 , 14:31 Uhr

Der Freitag gehörte den Bruise Brassers und damit auch Jermaine Wilke und Jenny Piro als Stimmen der neunköpfigen Band aus dem Saarland. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf