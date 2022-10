Hohe Schülerzahlen : Neue Räume an der Grundschule Einöd

Die ersten Container wurden am Donnerstag in der Grundschule Einöd aufgebaut. Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg

Einöd Durch umsichtiges Agieren von Mitarbeitern des Homburger Bauamts und das gleichzeitige Entgegenkommen eines Vermieters kann die Stadtverwaltung Homburg aktuell Zeit und Geld sparen. Während einer umfangreichen Baumaßnahme an der Grundschule Sonnenfeld an der Ringstraße wurden in den zurückliegenden Monaten einzelne Klassen vorübergehend in temporären Klassenräumen unterrichtet, die aus jeweils mehreren Containereinheiten bestanden.

Insgesamt vier dieser Klassenräume und eine Toilettenanlage gehörten in jüngster Vergangenheit zur Ausstattung der Schule. Nun wird aktuell nur noch einer dieser Räume benötigt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Deshalb konnten jetzt die übrigen Container und die WC-Anlage an die Grundschule Einöd umgesetzt werden. Dadurch stehen der Grundschule dort in Kürze zwei neue Klassenräume mit Windfang und WC-Anlage zur Verfügung. „Diese Klassenräume in Containern stellen natürlich nur eine Zwischenlösung dar, aber ich bin froh, dass es uns gelungen ist, für die Grundschule in Einöd durch geschickte Verhandlungen der Verwaltung und dank des Entgegenkommens des Containervermieters zumindest eine schnelle Verbesserung der aktuellen Raumsituation zu schaffen“, so Bürgermeister Michael Forster.