Biotop in Beeden Ein guter Blick auf Gänse und Störche im Beeder Biotop

Mit „wir“ meinte Rogmann den Rotary-Club Homburg-Zweibrücken, der über 8000 Euro aus der Vereinskasse spendete, um die neue Plattform zu errichten, die am Montag offiziell für Besucher freigegeben wurde. Sie steht im unteren Bereich des Biotops und erlaubt eine „diskrete Tierbeobachtung“, so Rogmann, denn die Plattform steht in einem sicheren Abstand zur Wasserstelle, sodass sich die Vögel nicht gestört fühlen, die Beobachter aber noch genug sehen können. Auch eine Bepflanzung um die Plattform herum wurde vor einigen Jahren angelegt.