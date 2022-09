Stadt Homburg verbessert die Spielplätze : 144 000 Euro für bessere Spielplätze

Homburg macht seine Spielplätze schöner. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Homburg Die Stadt Homburg investiert weiter in ihre Spielplätze. In seiner jüngsten Sitzung gab der Vergabeausschuss grünes Licht für weitere Verbesserungen. Etwa 144 000 Euro – so die Kostenschätzung – können nun in neue Spielgeräte und deren Montage gesteckt werden, so die Ausführungen in den Unterlagen der Sitzung.

So sollen auf den Spielplätzen Lindenstraße und Untere Allee in Homburg sowie Turmstraße in Beeden über 25 Jahre alte und nicht mehr wirtschaftlich zu reparierende Geräte ersetzt werden. Gleichzeitig sollen bereits aus Sicherheitsgründen demontierte Geräte auf den Spielplätzen Kunzenäcker in Einöd, „An der Autobahn“ in Reiskirchen und Fichtenweg in Homburg wiederbeschafft und aufgestellt werden. Außerdem soll im Stadtpark eine Schutzhütte aufgestellt werden nahe der Beachvolleyballanlage und dem Skatepark.