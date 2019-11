Skandal am Uniklinikum zieht weiter Kreise : Neue Vorwürfe im Homburger Missbrauchs-Skandal

Homburg Im Missbrauchs-Skandal am Uniklinikum in Homburg treten neue Details zu Tage. In ersten Reaktionen aus der Politik werden den Verantwortlichen schwere Versäumnisse vorgeworfen.

Neue Details im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal an der Homburger Uni-Klinik und der möglichen Vertuschung haben erste politische Reaktionen nach sich gezogen. Demnach steht nun neben der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch die Hals-, Nasen- und Ohrenklinik (HNO) in Homburg in der Kritik. Nach Recherchen von Journalisten des ARD-Magazins „Monitor“ und der „Frankfurter Rundschau“ (FR), über die die Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, wurde 2012 dort der sexuelle Missbrauch eines Mädchens in HNO-Klinik festgestellt. Die Mutter des Kindes soll aber nicht informiert worden sein, um Schaden von der Institution abzuwenden, wie es heißt.

Der damalige Direktor der HNO-Klinik soll zwei Jahre später seinen ärztlichen Mitarbeitern mitgeteilt haben, in seiner Abteilung sei ein sexueller Kindesmissbrauch geschehen. Wichtig sei aber, dass nichts nach außen dringen dürfe. Ansonsten würden „die Fallzahlen sinken“, zitiert die FR.

Gleichzeitig berichtet das Blatt von Vorwürfen gegen denselben Direktor wegen sexueller Übergriffe gegen Mitarbeiterinnen, die von den Verantwortlichen der Klinik nicht verfolgt worden seien.

Bislang beschäftigt nur der Fall des Assistenzarzt S., der in der kinderpsychiatrischen Abteilung des Universitätsklinikums trotz frühen Verdachts jahrelang möglicherweise Hunderte seiner jungen Patienten sexuell missbraucht haben soll, einen Untersuchungsausschuss des Landtages. Dieser tagt am Mittwoch. Die Eltern möglicherweise betroffener Kinder waren über Jahre nicht über den Verdacht informiert worden.

Spätestens im Jahr 2015 war das saarländische Justizministerium über die Vorfälle aber informiert. „Brief- und E-Mailverkehr zwischen Universitätsklinikum, Staatsanwaltschaft und Landesregierung erwecken den Eindruck einer geradezu genauestens abgewogenen Verheimlichungsstrategie“, schreiben die Autoren der FR.

Der Chef der Linksfraktion im Saarland, Oskar Lafontaine, bezeichnete die neuen Vorwürfe am Dienstag als „beschämend“. „Offensichtlich wird an verschiedenen Ebenen immer noch gemauert, wenn es um Aufklärung geht“, erklärte er. In solchen Fällen müssten die Eltern auch von der Staatsanwaltschaft umgehend informiert werden. Der Erklärungsversuch, es hätte bis zum Tod des Beschuldigten keine konkrete Tat zum Nachteil eines Kindes individualisiert werden können, „löst nur noch Kopfschütteln aus“, so der Linke-Fraktionsschef.

Schließlich habe eine stichprobenartige Auswertung der Patientenakten ergeben, dass 95 Prozent der Untersuchungen im Genital- und Analbereich der Kinder medizinisch überhaupt nicht nötig waren. Und es gebe acht Kinder, bei denen nach Auswertung des damaligen Direktors der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Untersuchungen des Assistenzarztes besonders häufig oder mit zu vermutenden sexuellen Motiven begleitet gewesen sind.