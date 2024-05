Ausstellung in Homburg Vernissage in der Galerie Julia Johannsen

Die Besucherinnen und Besucher sind zudem zu einer kleinen persönlichen Reise zur Bedeutung der Farbe Blau „in der Kunst und in unserem Leben“ eingeladen, heißt es weiter in einer Mitteilung. Bei aller Liebe würde sie jedoch nicht so weit gehen wie der Maler Franz Marc, der einmal gesagt haben soll, Blau sei die einzige Farbe, bei der er sich wohl fühle, so Johannsen weiter.