Neue Investition in Homburg : Für den großen Bier-Durst – So macht sich die Karlsberg-Brauerei für die Zukunft fit

Die Gebäude der Karlsberg Brauerei, die zum Schlossberg hin liegen, stammen noch aus den 30er-Jahren und sind marode. Foto: Christine Maack

Homburg Die Welt bleibt nicht stehen. Die technische Entwicklung schreitet voran. Das gilt auch beim Bier. Das wissen auch die Verantwortlichen bei Karlsberg in Homburg. Und haben deshalb in eine neue Anlage investiert. Doch was passiert mit dem alten Gebäude?