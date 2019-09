Sportverband Homburg : Bonaventura führt die Sportler weiter an

Astrid Bonaventura wurde als Vorsitzende des Stadtverbands für Sport ebenso im Amt bestätigt wie Stephan Heß (mitte) als einer ihrer Stellvertreter, Thomas Clemenz kehrte nach drei Jahren in den Vorstand zurück. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Der Stadtverband Homburg setzt bei den Neuwahlen der Delegiertenversammlung auf Kontinuität.

Die Delegiertenversammlung des Stadtverbands für Sport Homburg am Montagabend in der Halle des TV Jägersburg setzte auf Kontinuität an der Spitze des Vorstands: Astrid Bonaventura wurde bei einer Enthaltung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Einen Wechsel hingegen gab es bei ihren beiden Stellvertretern. Für Marco Emich rückte Thomas Clemenz in den Vorstand auf, geblieben ist Stephan Heß. Auch nicht mehr in der Führungsriege ist Thomas Welter. Der frühere Geschäftsführer war zuletzt Beisitzer im Vorstand und trat nicht mehr an. Auch nicht mehr dabei ist Gisela Schley.

Neu im Führungsgremium sind neben Thomas Clemenz auch Regina Raskopp vom Gesundheitszentrum des Jugenddorfes, Monika Hoffmann vom TV Beeden und Werner Hoffmann vom TV Homburg. Weitere drei Jahre im Vorstand sind Bernhard Reichhart von der Sportgemeinde Erbach, Michael Kuhlgatz von der Geschäftsstelle des Verbandes, Sebastian Kilthau vom SSV Erbach, Thorsten Schmitt von den TTF Erbach und Claudia Huber-Moritz von der LC-DJK Erbach.

Info Die Vereine im Stadtsportverband Zum Stichtag der Delegiertenversammlung 2019 hat der Stadtverband für Sport Homburg 79 angeschlossene Vereine (2016: 80). Damit hat der Verband derzeit 5500 Mitglieder, 4300 davon sind Kinder und Jugendiche (100 mehr als im Jahr 2016).

Den regulären Vorstandswahlen waren einige Anträge zu Satzungsänderungen vorausgegangen – hier gab es über den Abend hinweg gesehen den größten Redebedarf. Vor allem die Frage, ob Schulen in den Förderungszweck des Stadtverbandes für Sport aufgenommen werden sollen, fand keine eindeutigen Antwort, stattdessen viele Nachfragen und Kritik. So mahnte Wolfgang Brünnler von der Spielvereinigung Einöd eine Prüfung dieser Satzungsänderungen durch das zuständige Finanzamt an – könne doch die Aufnahme von Schulen und Kindergärten, diese seien öffentlichen Einrichtungen, in den Förderungszweck dazu führen, dass man die Gemeinnützigkeit verliere. Auf Nachfrage, wie denn eine Förderung von Schulen aussehen solle, stellte Astrid Bonaventura klar: „Wir unterstützen ja nicht mit Geld. Die größte Verbindung mit den Schulen ist unter Projekt ‚Schule und Verein‘. Und wir ehren die Schulen bei der Sportlerehrung. Eine explizite Förderung von Schulen haben wir aber nicht.“ Am Ende verständigte man sich darauf, das Thema auf die nächste reguläre Delegiertenversammlung in drei Jahren zu verschieben.

Bevor es dann entlang in Richtung der Neuwahlen ging, gab Bonaventura in ihrem Rechenschaftsbericht einen Rückblick in die zurückliegenden drei Jahre Amtszeit. Als wichtige Aktionen des Verbandes nannte die alte und neue Vorsitzende die Teilnahmen bei der Trofeo, beim Familien- und Kinderfest, beim Aktionstag „Homburg lebt gesund“ und natürlich das Projekt „Schule und Verein“ sowie die jährliche Sportlerehrung als eigenständige Veranstaltung mit der größten Außenwirkung.

Bonaventura würdigte nachdrücklich das Engagement der Ehrenamtlichen vor Ort und in der Zusammenarbeit mit dem Stadtverband für Sport. „Ohne Eure Mithilfe wäre eine sinnvolle Vorstandsarbeit nicht möglich. Ihr seid die Basis und auch der Sinn unserer Arbeit. Es ist gut zu wissen, dass man für ein funktionierendes Gemeinwesen arbeitet, in dem sich unsere Bürgerinnen und Bürger wohl fühlen, in dem sie alles vorfinden, was sie für die körperliche Fitness, die Gesunderhaltung oder Rehabilitaion, soziale Integration, Gesellligkeit und Lebensfreude benötigen.“

Gerade diese gesellschaflichen Aspekte des Vereinslebens hatte zuvor auch schon Eric Gouverneur als Homburgs ehrenamtlicher Beigeordneter für Sport in den Mittelpunkt seines Grußwortes gerückt. „Das ehrenamtliche Engagement, das Sie in ihren Vereinen jeden Tag bringen, ist unglaublich wichtig für unsere Stadt. Sport ist etwas ganz Wichtiges, Sport ist Teil der Integration und der Inklusion. Sport ist gelebtes Zusammenleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist etwas sehr Entscheidendes.“ Die Stadt Homburg, so Gouverneur, habe, im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden, viel Geld zur Verfügung gestellt, um so die Vereine zu unterstützen. Der Stadtverband für Sport solle dafür sorgen, dass diese Gelder entsprechend verteilt werden. „Deshalb wählen sie ihren Vorstand, der ihre Interessen in der Stadt vertritt.“