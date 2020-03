Homburg/Bexbach/Kirkel Spitzenreiter bei den Anmeldezahlen ist das Johanneum mit 133 neuen Fünfern ab dem nächsten Schuljahr. Deutlich zulegen kann das Saarpfalz-Gymnasium (118). Das Mannlich-Gymnasium verliert im Vergleich zum Vorjahr.

Jürgen Mathieu, Schulleiter am Saarpfalz-Gymnasium, ist mit der Anmeldezahl einerseits hochzufrieden, denn es zeige die Wertschätzung seiner Schule, andererseits kommt er mit dieser Anzahl an Anmeldungen aber an die Kapazitätsgrenzen: „Wir sind bisher immer vierzügig gewesen und werden es auch bleiben. Um fünfzügig zu werden, fehlen uns die Räume und die Lehrkräfte, ein diesbezüglicher Antrag würde mit Sicherheit abgewiesen.“ Somit wird es auch im kommenden Schuljahr „nur“ vier fünfte Klassen geben, davon allerdings zwei mit 30 Schülern. Dies, so Mathieu, sei aber durchaus zu verkraften. Die hohen Schülerzahlen seien auch deshalb fürs Saarpfalz-Gymnasium wichtig, „weil wir in der Mittelstufe ein breit gefächertes Angebot haben, wir bieten verstärkt Fremdsprachen, Naturwissenschaften und den Informatik-Zweig an. Dafür braucht man eine gewisse Masse an Schülern, die diese Zweige mit Leben füllen.“ Der erfolgreiche Informatik-Schwerpunkt der Schule war es auch, der viele Eltern bewogen habe, ihre Kinder „am Saarpfalz“ anzumelden. Auch sei als Argument oft der „gute Ruf der Schule“ gebracht worden. Der Schulleiter freut sich zwar über die Anerkennung, betont aber, dass es wichtig sei, „dass alle drei Homburger Gymnasien an einem Strang ziehen“. Jede Schule habe ihre eigenen Schwerpunkte und Vorzüge, „da bietet es sich an, zusammenzuarbeiten und nicht, in irgendwelche Verdrängungswettbewerbe hineinzulaufen.“ Überhaupt finde er, dass sich aus den Anmeldezahlen nicht allzu viel herleiten lasse, „die sind eher irrational, wenn man sich mal die Schwankungen der letzten Jahre anschaut“. Ihm sei, auch im Interesse aller Homburger Schüler, ein gutes Verhältnis zu den Schulleitern und Fachlehrern der beiden anderen Gymnasien wichtig: „Wir planen gerade die Kurse, in denen wir unsere Oberstufenschüler hin- und herschieben, damit jeder seinen fachlichen Schwerpunkt belegen kann.“