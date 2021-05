Projekt startet auch in Homburg : Gute Nachbarschaft wird belohnt

Auf dem Land kennen sich die Nachbarn noch, man lädt sich auch mal in den Garten ein und trifft sich auf der Straße. In der Stadt ist das anders. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Homburg Mehr als die Hälfte der Deutschen hält es für möglich, dass Menschen in ihrer direkten Nachbarschaft unbemerkt vereinsamen. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

55 Prozent der Befragten sagen, dass es in ihrer Nachbarschaft eher oder auf jeden Fall passieren könnte, dass Menschen unbemerkt vereinsamen. Nur sieben Prozent halten dies für unmöglich. Große Unterschiede gibt es zwischen Stadt und Land: Menschen aus Orten mit weniger als 5000 Einwohnern stimmen nur zu 37 Prozent zu, dass Nachbarn unbemerkt vereinsamen können. In Großstädten – 500 000 Einwohner und mehr – sind es mit 75 Prozent mehr als doppelt so viele. „In kleineren Ortschaften gibt es häufig viel Kontakt zwischen Nachbarn, während es in Metropolen sehr anonym sein kann“, sagt Erdtrud Mühlens, Gründerin des Netzwerk Nachbarschaft, das sich seit vielen Jahren für Nachbarschaftsprojekte engagiert.