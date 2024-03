Bürger können sich beteiligen Den Eichhörnchen auf der Spur

Sie dürften zu den in unseren Breiten am häufigsten beobachteten Tieren gehören. Die Rede ist von Eichhörnchen, die in Parks oder auch im heimischen Garten durch die Bäume flitzen. Ihnen dabei zuzuschauen, macht schon deswegen Spaß, da es richtig akrobatisch aussieht, wenn sich die kleinen Kletterkünstler bewegen.