Fastnachtssession in Homburg gestartet Von Narren, Gaunern und auch Spionen

Mit einem bunten Programm ist die Homburger Narrenzunft (HNZ) am Sonntagmorgen in die Session 2023/2024 gestartet. Pünktlich um 11.11 Uhr ging es mit dem Einmarsch von Elferrat und Garden im Erbacher Thomas-Morus-Haus los. Das offizielle Aufziehen der Narrenkappe war dann auch der sichtbare Start in die fünfte Jahreszeit.