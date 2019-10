Kriminalpolizei : Einbruchsversuch in Spielothek in Homburg

Homburg Die Polizei in Homburg sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits in der vergangnen Woche ereignet hat. In der Tatzeit von Mittwoch, 4 Uhr bis 9.15 Uhr, versuchten ein oder mehrere Täter, in eine Spielothek in der Mainzer Straße in der Innenstadt einzubrechen.

Es gelang den nächtlichen Besuchern laut Angaben der Polizei jedoch nicht, eine Blechverkleidung des Eingangsfoyers aufzubrechen. Der oder die Täter hatten somit keinen Zugang zu den Räumlichkeiten des Casinos.