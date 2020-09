Sanierung der Ortsdurchfahrt : Weitere Sperrung in Jägersburg

Es geht in einen neuen Abschnitt bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Jägersburg. Foto: dpa/Jan Woitas

Jägersburg Bei der Erneuerung der L118/Ortsdurchfahrt Jägersburg geht es am Mittwoch, 16. September, in den nächsten Abschnitt. Laut dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ist dann das Stück vom Vogelbacher Weg bis zur Steibachstraße in beiden Fahrtrichtungen betroffen.

Es werde komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum 9. Oktober abgeschlossen sein.