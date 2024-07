Homburger Musiksommer Musiksommer gestaltete sich kontrastreich

Homburg · Abwechslungsreich gestaltete sich der Homburger Musiksommer am Wochenende. Nach Rock und Pop der 70er, 80er und 90er Jahre am Freitag stand am Samstag der brasilianische Bossa Nova im Mittelpunkt.

29.07.2024 , 17:00 Uhr

Viel Gitarrensound, klasse Gesang und jede Menge Druck aus den Verstärkern: Rock Factory sorgten am Freitagabend bei „Querbeat“ für eine ziemlich geniale Zeitreise durch die Ära des Classic Rock. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf