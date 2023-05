Berufsfeuerwehrtag in Homburg Nachwuchs ans Feuerlöschen heranführen

Das war eine richtig heiße Geschichte für 24 Jugendfeuerwehrleute des Löschbezirks Homburg-Mitte am Samstagabend. Als Höhepunkt des sogenannten Berufsfeuerwehrtages galt es für den Feuerwehrnachwuchs, gleich zwei anspruchsvolle Übungslagen zu bewältigen. Zum einen musste ein brennendes Fahrzeug, dargestellt durch einen ziemlich heftig in Flammen stehenden Holzstapel, gelöscht werden. Zum anderen galt es, einen Gefahrstoff-Unfall zu bewältigen. Da war also einiges zu tun. Schauplatz des ganzen war das Firmengelände von Udo Eckhardt im Gewerbegebiet Vogelbacher Weg. Der Platz war nicht ohne Grund gewählt, ist Eckhardt doch stellvertretender Wehrführer der Homburger Feuerwehr.